Klasemen Liga 1 2019 Pekan 9 Usai Hasil Persela vs Bali United 2-0 & Borneo Fc vs Barito Putera 4-3

Klasemen Liga 1 2019 usai hasil Persela vs Bali United 2-0 dan Borneo FC vs Barito Putera 4-3

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2019 per 18 Juli 2019 mengalami perubahan usai laga Persela Lamongan vs Bali United dan Borneo FC vs Barito Putera yang dihelat pada Kamis (18/7/2019).

Update klasemen Liga 1 2019 hari ini, hasil Borneo FC vs Barito Putera yang berakhir dengan skor 4-3 membuat tim Pesut Etam naik tiga peringkat ke peringkat 7.

Pesta gol tercipta pada derbi Kalimantan yang mempertemukan Borneo FC melawan Barito Putera yang dimenangi oleh tim tuan rumah.

Tujuh gol tercipta pada laga ini, empat untuk Borneo FC dan tiga untuk Barito Putera.

Empat gol Borneo FC dibukukan oleh Asri Akbar (30'), Terens Puhiri (42'), Renan Silva (57'), dan Matias Conti (76'-pen).

Adapun tiga gol balasan dari Barito Putera diukir oleh Rizky Pora (48'), Gavin Kwan Adsit (54'), dan Rafael Silva (65').

Atas hasil tersebut, Borneo FC yang awalnya berada di peringkat 10 dengan torehan 10 poin naik ke peringkat 7 dengan raihan 13 poin dan Barito berada di posisi 15.

Sedangkan di pertandingan lainnya, Bali United kembali mengalami dua kekalahan beruntun pada kompetisi Liga 1 2019 dan kali ini mereka dihantam tuan rumah Persela Lamongan.

Setelah pekan lalu dibungkam Barito Putera, kali ini Bali United takluk dari Persela Lamongan dengan skor akhir 2-0.

Dua gol Persela Lamongan diborong oleh Alex dos Santos.

Atas hasil tersebut Persela keluar dari zona degradasi ke peringkat 12 dengan torehan 8 poin. Sedangkan Bai United masih tetap berada di posisi 2 klasemen sementara Liga 1 2019.

(banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)