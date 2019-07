PLN Luncurkan Layanan Super Ultima, Dukung Iklim Investasi Kalselteng

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Wujud nyata dukungan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terhadap peningkatan iklim investasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah adalah dengan mengeluarkan layanan super ultima.

Melalui acara Forum Investor 2019 yang mengusung tema “Make South Borneo to be The Center of Gravity”, PLN secara resmi mengenalkan layanan super ultima didepan investor dan calon investor yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero), Machnizon Masri, menjelaskan bahwa layanan super ultima merupakan layanan dari PLN kepada Pelanggan yang di desain agar menghasilkan kualitas pasokan tenaga listrik tanpa kedip tegangan atau tanpa pemadaman.

Dengan memanfaatkan teknologi DRUPS (Diesel Rotary Uninteruptible Power Supply) dan RUPS (Rotary Uninteruptible Power Supply) , PLN berharap kegiatan produksi dan usaha yang dilakukan oleh investor di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat berjalan secara maksimal.

“PLN memiliki layanan yang variatif untuk para pelaku usaha atau investor agar dapat mengembangkan usaha dan investasinya. Salah satu layanan khusus yang PLN berikan untuk para pelaku usaha dan investor adalah Layanan Khusus Premium dan Layanan Khusus Ultima. Layanan bervariatif yang kami tawarkan ini diharapkan mampu mendorong laju investasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan investasi yang terus berkembang tentu saja akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya,” ungkap Machnizon.

Selain memberikan pelayanan khusus dan variatif kepada para investor, PLN juga memastikan suplai energi listrik yang handal kepada para investor. Machnizon menjelaskan bahwa saat ini ketersediaan suplai listrik untuk Provinsi Kaimantan Selatan dan Kalimantan Tengah semakin membaik, hal tersebut terwujud karena sistem kelistrikan Provinsi Kaimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sudah interkoneksi dengan Provinsi Kalimantan Timur.

“PLN siap menyediakaan suplai energi listrik yang handal untuk mendukung kebutuhan investor dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Saat ini, total daya mampu pembangkit sistem interkoneksi mencapai 1.635 Mega Watt dengan beban puncak tertinggi mencapai 1.263 Mega Watt, sehingga terdapat cadangan daya atau surplus daya mencapai 371 Mega Watt. Dengan cadangan energi yang cukup besar, PLN mengajak para investor untuk tidak ragu menanamkan investasinya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” tambah Machnizon.

Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, Ir H Nafirin, MP, menyambut baik inisiasi PLN Unit Induk wilayah (UIW) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan acara Forum Investor.

Nafirin juga menyatakan bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi dan peluang investasi yang menjanjikan dan menguntungkan.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada PT PLN Wilayah Kalselteng, yang telah menginisiasi dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Investor 2019 ini. Forum seperti ini sangan strategis dan meberikan dampak positif guna mendorong peningkatan investasi di Kalimantan Selatan," tandas dia. (banjarmasinpost.co.id/sofyar redhani)