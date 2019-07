Tak Mobil Mewah Aurel dari Ashanty, Azriel Dapatkan Ini dari Ibunda Krisdayanti Saat Ulang Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kontras dari Ultah Aurel Hermansyah yang dirayakan bersama Ashanty dan Anang, adiknya, Azriel Hermansyah justru merayakan ulang tahunnya di tempat berbeda bersama dengan Krisdayanti.

Ulang tahun ke-21 Aurel Hermansyah tersebut benar-benar berkesan lantaran ia mendapatkan kejutan berupa mobil Mercedes Benz dari Anang dan djuga Ashanty.

Tak hanya itu, Ashanty dan Anang Hermansyah juga sengaja menyiapkan kejutan tak terduga berupa kedatangan mereka dari Brazil khusus untuk ultah Aurel Hermansyah.

Beberapa minggu sebelum ulang tahun Aurel Hermansyah pada (10/07/2019) lalu, sang adik, Azriel Hermansyah juga merayakan ulang tahunnya yang ke-19 pada 26 Juni 2019.

Di momen spesialnya itu, Azriel ternyata juga merayakannya bersama ibu kandungnya, Krisdayanti

Hal tersebut terungkap dari Vlog yang dibagikan di kanal Youtube The Hermansyah A6, Rabu (17/07/2019) dengan judul "LUNCH BIRTHDAY AZRIEL HERMANSYAH WITH THE LEMOS".

Azriel makan-makan bersama Krisdayanti, dua adiknya dari pernikahan Krisdayanti-Raul Lemos, sang tante, dan juga neneknya di sebuah restoran.

Dalam tayangan tersebut, Azriel juga mendapatkan kue ulang tahunnya.

Sesekali Azriel bercengkerama dengan Kellen Lemos, putra bungsu KD.

Remaja tersebut juga tak segan menagih kado pada neneknya yang saat itu nampak malu-malu disoroti kamera Azriel.