BANJARMASINPOST.CO.ID - Ashanty Mengaku Kasihan dengan Aurel Hingga Berikan Mobil Mewah Untuk Putri Anang-Krisdayanti

Anang dan Ashanty memberi kejutan berupa pesta ulang tahun mewah untuk putri mereka, Aurel Hermansyah.

Setelah makan malam, Ashanty dan Anang ternyata juga memberi sebuah kado berupa satu unit mobil Mercedes-Benz.

Momen ini diketahui dari unggahan Aurel di Instagram pribadinya.

Berpose dengan mobil barunya, Aurel tampak mengucap terima kasih untu Ashanty dan Anang.

"Gak bisa berkata2 lg, selain terima kasih bunda dan pipi! @ashanty_ash @ananghijau bener2 kaget banget! Bisa tbtb udah sampe di jakarta sampe buru2 kejar2 pesawat???????? kalian bener2 the besttt! I LOVE U GUYSS SO MUCH," tulis Aurel dalam keteranagn unggahannya.

Sebelumnya, Aurel dikejutkan dengan hadiah mobil mewah dari Anang dan Ashanty.

Awalnya dihadirkan mantan kekasihnya, Verrell Bramasta yang kemudian mengarahkan Aurel ke area terbuka.

Hingga akhirnya kejutan mobil mewah pun terlihat.

Bukan sembarang mobil, tipe terbaru Mercedes Benz konon berharga hampir Rp 1 Miliar.