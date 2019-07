GIIAS 2019 - Ternyata untuk Mendapatkan Suzuki Jimny Terbaru Cukup Mudah, Bisa Tukar Tambah

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANGERANG - Berbagai tawaran menarik disajikan PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. Salah satunya hadir layanan tukar tambah (trade in) dengan Suzuki Jimny.

Layanan tersebut tidak terbatas merek ataupun model mobil. Dalam artian, merek selain Suzuki bisa ditukar menjadi mobil baru Suzuki yang tersedia di GIIAS 2019, termasuk Jimny generasi keempat.

"Program trade in ini mencangkup segala pembelian baik itu dari Suzuki ke Suzuki maupun merek lain ke Suzuki. Jadi bila mobil lamanya bukan merek Suzuki, ingin tukar tambah ke Jimny, sangat bisa sekali," ucap Head of Brand Development and Marketing Research 4W PT Suzuki Indomobil Sales Harold Donnel di ICE, BSD, Tangerang, Jumat (19/7/2019).

Dalam kesempatan terpisah, Business Development Manager PT Suzuki Indomobil Sales Hendro Kaligis, menjelaskan, tata cara menggunakan layanan tersebut.

Suzuki Jimny di GIIAS 2019 (Kompas.com)

"Calon konsumen cukup membawa mobil berpenumpang yang ingin ditukar ke GIIAS 2019 dan mengunjungi booth Suzuki tepatnya Auto Value Corner. Baiknya, lakukan kesepakatan atau booking dahulu sebelum datang," ujar dia.

Segala pemeriksaan akan dilakukan oleh pihak Suzuki sampai muncul taksiran mobil dan didiskusikan kepada konsumen. Semua proses dilakukan bebas biaya.

Perlu diketahui, Jimny ditawarkan dalam empat varian dengan harga Rp 315,5 juta sampai Rp 330 juta. Yakni single tone M/T Rp 315,5 juta, two tone MT Rp 317,5 juta, single tone A/T Rp 328 juta, dan two tone A/T Rp 330 juta.

