Inilah Fitur Unggulan Honda Accord di GIIAS 2019, Segini Harga yang Ditawarkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANGERANG - PT Honda Prospect Motor (HPM) menghadirkan mobil baru All New Accord pada pembukaan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. Sedan menengah yang dibanderol Rp 698 juta ini, menawarkan ragam fitur unggulan.

Beberapa di antaranya, adalah Smart Entry, Remote Engine Start, One Push Ignition System, Walk Away Auto Lock, Electric Parking Brake, Auto Foldable Side Door Mirror, Rain Sensing Windshield Wiper, dan masih banyak lagi.

Untuk meminimalisir blindspot, All New Accord juga dilengkapi kamera di bagian belakang dan samping. Kamera belakang memiliki pandangan berbagai sudut. Untuk kamera samping, letaknya ada di spion.

Baca: GIIAS 2019 - Ternyata untuk Mendapatkan Suzuki Jimny Terbaru Cukup Mudah, Bisa Tukar Tambah

Baca: 2 Kesalahan Fatal Veronica Tan yang Bikin Ahok BTP Perang Dingin dengan Mantan Istrinya Itu

Baca: Masalah Kejiwaan Suami Rey Utami, Pablo Benua Suka Bohong Menurut Psikolog, Sama Barbie Kumalasari?

Bagian kabin dibuat lebih senyap dengan menyematkan lebih banyak materi peredam di berbagai bagian bodi. Termasuk juga dengan teknologi Wheel Resonator untuk mengurangi kebisingan roda dan bagian bawah mobil saat melaju.



Accord 2019(Paultan)

Sedan menengah yang diimpor secara utuh (CBU/completely build-up) dari Thailand ini tak hanya mengedepankan fitur-fitur yang memanjakan pengemudi dan pengendaranya, tapi juga fitur keselamatan dan keamanan dengan Honda Sensing.

Honda Sensing berfungsi membantu pengemudi menghindari dan meminimalisir potensi kecelakaan saat berkendara. Sistem ini meliputi fungsi Collision Mitigation Brake System (CMBS) yang terintegrasi dengan Forward Collision Warning (FCW), Road Departure Mitigation System (RDM) yang terintegrasi juga dengan Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist System (LKAS), Adaptive Cruise Control (ACC) yang terintegrasi dengan Low Speed Follow (LSF), dan Auto-High Beam.

"All New Honda Accord merupakan sedan premium dengan gitur keselamatan yang lengkap dan canggih. Dengan dilengkapi berbagai pembaharuan dan teknologi Honda Sending, kami percaya All New Accord akan diterima dengan baik oleh konsumen di Indonesia," ujar Jonfis Fandy, Marketing & After Sales Service Director PT HPM, saat peluncuran All New Accord di GIIAS 2019, Kamis (18/7/2019).

Berita ini juga ada di KOMPAS.COM