Live TVRI & Mola TV! Jadwal Siaran Langsung ICC 2019 Sabtu (19/7) Manchester United vs Inter Milan

Duo penyerang Manchester United, Anthony Martial dan Marcus Rashford, merayakan gol dalam gameweek ke-32 Liga Inggris versus Watford di Stadion Old Trafford, 30 Maret 2019.

Jadwal International Champions Cup atau ICC 2019 Sabtu (19/7) Ada Manchester United vs Inter Milan Live TVRI & Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - International Champions Cup (ICC) 2019 sudah mulai berlangsung, dimana di Indonesia akan disiarkan langsung oleh TVRI dan live Streaming Mola TV.

Selain itu laga-laga ICC 2019 juga akan disiarkan langsung dan live streaming TVRI Sport HD dan live streaming Mola TV.

Klub-klub besar Eropa, seperti Bayern Muenchen, Arsenal, Atletico Madrid, Inter Milan, Juventus, Manchester United, AC Milan, Real Madrid, AS Roma, dan Tottenham Hotspurs akan ambil bagian dari ICC 2019.

Baca: BERLANGSUNG! Live Streaming Indonesia Open 2019 Perempatfinal Jonatan Christie vs Chou Tien Chen

Baca: Jadwal Siaran Langsung Final Piala Indonesia Persija vs PSM Makassar, Bek Liverpool Dukung Persija

Di ICC 2019 laga-laga big match nantinya akan tersaji macam Bayern Muenchen vs Real Madrid, Arsenal vs Munchen, MU vs AC Milan dan lainnya.

Laga pembuka mempertandingankan Fiorentina melawan Chivas Guadalaraja di Stadion Toyota Park, Illinois, Amerika Serikat, Rabu (17/7/2019).

Laga ini akhirnya dimenangkan Fiorentina dengan skor 2-1.

Hari kedua, terdapat big match yang mempertemukan Arsenal vs Bayern Muenchen.

Arsenal akhirnya bisa menang 2-1 dari Munchen di laga ini.

Sabtu (20/7/2019), pertandingan akbar berlanjut dengan mempertandingkan sejumlah laga big match.