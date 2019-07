Siasati Sepi Konsumen, Jasa Penyewaan Kamera di Banjarmasin Tawarkan Diskon Setiap Hari

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Untuk menunjang pengambilan foto dan video yang berkualitas baik, umumnya jasa penyewaan kamera menjadi pilihan.

Kini di Banjarmasin, bisnis sewa kamera cukup berkembang dan semakin banyak. Meski begitu, sewa kamera tidak selalu ramai seperti dulu.

Untuk menyiasatinya, salah satu jasa penyewaan kamera, Sewa Kamera Bjm terus menawarkan promo-promo menarik demi menggaet penyewa.

"Kami berikan promo yang berbeda-beda, misalnya untuk 24 jam dibanderol seharga Rp 70.000 yang mana harga normalnya Rp 120.000 per 24 jam," jelas Owner Sewa Kamera Banjar 17, Nur Widya Handayani kepada Banjarmasinpost.co.id.

Nur Widya juga melayani penyewaan per jam yakni seharga Rp 35.000. Paket lainnya yakni Rp 100.000 per 12 jam, Rp 70.000 per 8 jam, dan Rp 50.000 per 6 jam.

Diceritakannya, awal mula memulai bisnis ini karena menyukai fotografi selain itu menurutnya peluang usaha cukup potensial.

"Saat awal-awal menyewakan kamera, yang ramai disewa jenis action camera karena saat itu lagi musim sekitar 2014. Tapi sekarang tren yang lebih disukai kamera mirorless dan ramai disewa," ucapnya.

Selain kamera Yi Action (yicam xiaomi), saat ini jasa sewa kamera yang bertempat di Jalan Jafri Zamzam juga menyewakan kamera Fujifilm.

Selama libur sekolah lalu, pendapatan yang berhasil dikumpulkan selama satu bulan berkisar Rp 3,5 juta hingga Rp 5 juta.

Peningkatan tersebut berkisar 15-25 persen dari pendapatan di hari-hari biasa.

Sementara itu, jasa penyewaan kamera lainnya, Fram Kamera mematok harga mulai dari Rp 80.000-350.000. Untuk aksesoris mulai Rp 20.000-180.000 Harga bervariatif bergantung pada tipe kamera, harga beli kamera, dan faktor kebutuhan para penyewa terhadap barang tersebut.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)