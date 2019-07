Terinspirasi Novel Traveling, Mahasiswi ULM Berparas Ayu Ini Impikan Jalan-jalan ke Luar Negeri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Membaca novel dan traveling adalah hobi gadis satu ini. Khusus traveling ia suka ke tempat wisata yang jauh dengan suasana berbeda.

Sa'da Kamalia, mahasiswi FKIP ULM Banjarmasin Prodi Bahasa Inggris ini sudah pernah traveling ke obyek wisata alam di pulau Jawa.

"Sukanya menuju destinasi wisata luar daerah. Supaya dapat pengalaman baru, kayak dulu sempat ke gunung Bromo dan Kediri, sekalian ngambil english course," ujar Lia, panggilan akrab gadis kelahiran 19 September 1999 ini.

Impiannya saat ini adalah bisa traveling keluar negeri. Soal bahasa, pastinya ia pandai bahasa Inggris. Selain sekarang kuliahnya di jurusan bahasa Inggris, ia juga pernah Juara 3 Pidato Bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Hidayatullah Martapura.

"Sejak dulu ingin sekali ke Jerman atau Australia. Sekalian mau nyoba ikut Pertukaran Pemuda Antar Negara, seleksi beasiswa," papar Lia yang berasal dari Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

Mewujudkan impian, Lia yang juga Wakil 2 Galuh Intan Kabupaten banjar 2019 terus belajar dan sering ikut seminar beasiswa keluar negeri. Ia juga berencana ikut IELTS course agar bisa melengkapi persyaratan.

"Semoga saja berhasil dan bisa dapat beasiswa keluar negeri," tukas anak dari Halimatussa'diah dan Muhammad Anshari ini.

Urusan prestasi, semasa sekolah Lia pernah dapat gelar Putri Berprestasi Pesantren Hidayatullah 2015. Kemudian Juara 2 dan 3 Lomba Qiraatul Kutub 2016, 2017 di MA Hidayatullah Martapura.

"Qiraatul kutub itu membaca kitab kuning. Di pesantren ada pelajaran membaca kitab Arab gundul tersebut," seloroh pemilik motto learn from the past,live for today and plan for tomorrow, so be the best version of you.

Walaupun tidak terlalu mahir, kemampuannya itu masih terjaga dan sampai sekarang ia masih bisa membacanya.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)