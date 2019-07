Hotel Zuri Express Banjarmasin, Layanan Berbeda Penuh Kenyamanan dengan Fasilitas Lengkap

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pelayanan berbeda dari hotel lain memang menjadi pemikat Hotel Zuri Express Banjarmasin yang lokasinya sangat strategis ini.

Rita Nata Jaya, Sales Marketing Manager Zuri Express Banjarmasin, menjelaskan, hotel ini dekat ke bandara, hanya 30 menit.

Juga dekat ke pusat kota.

"Jadi mudah ke mana-mana. Lokasinya juga di pinggir jalan raya," ujarnya.

Di hotel berlantai lima ini juga tersedia gym dan spa dengan terapis terlatih dan berpengalaman.

Benar-benar memberi kenyamanan para tamu.

Juga ada tiga ruang meeting di lantai dua dengan kapasitas 200 orang.

Cocok bagi yang mengadakan seminar, rapat, ulang tahun, dan seremonial lainnya.

Hanya ada satu tipe kamar di hotel ini yakni Express Room.

Adapun pembeda kamar hanya jumlah bed.

Menariknya, ada kue spesial di setiap kamar, sajian ini sudah menjadi standar semua jaringan Hotel Zuri Express.

"Bagi kalangan keluarga yang bawa anak, tidak ada tambahan biaya kamar untuk anak-anak, dengan catatan tinggi badannya tidak melebih 120 Cm," jelas Rita.

Sarapan pagi bagi para tamu juga all you can eat untuk dua orang.

Sajian kuliner lokal berupa masakan Banjar dengan 15 jenis sambal pilihan.

