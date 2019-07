Ini yang Bikin Rio Haryanto Jatuh Cinta Pada Mobil Hybrid Toyota

BANJARMASINPOST. CO. ID, TANGERANG - Pebalap muda Indonesia, Rio Haryanto menjadi pembeli pertama mobil hybrid Toyota C-HR.

Ia hadir memberikan kesan tentang mobil hybrid Toyota yang dipakainya ini pada eksibisi Electrification Day dengan tema "How Hybrid Are You?" yang digelar PT Toyota Astra Motor (TAM), Jumat (19/7) pada event Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 di ICE BSD, Tangerang.

"Handlingnya sangat smooth, nggak ada getaran, fuel savingnya juga sangat berasa. Suara mesinnya nyaris tidak terdengar, kabinnya senyap sehingga nyaman buat penumpang. Untuk perawatan mobil ini saya kita sama saja, Toyota pasti sudah menyiapkan semua, sehingga mudah," katanya.

Ia sendiri memutuskan membeli mobil hybrid karena lebih environmental friendly dan fuel efficiency.

Toyota sebagai pionir kendaraan ramah lingkungan melalui Toyota Prius yang diluncurkan sejak1997 dan di Indonesia pada 2009, memasuki satu dekade hadirnya di Indonesia hingga Juni tahun ini sudah memasarkan lebih dari 2.100 unit.

Dan menurut Franciscus Soerjopranoto Executive General Manager PT TAM di 2019 hingga Juni saja mobil hybrid Toyota sudah terjual hingga 300 unit.

"Saat ini mobil hybrid tidak hanya dimiliki orang orang yang mature, tetapi anak muda yang sudah mulai aware dengan lingkungan dan teknologi, mulai beralih ke mobil hybrid. Memang saat ini pasar terbesarnya masih Jakarta, namun di daerah juga terus tumbuh," katanya.

Test Drive

Usai konferensi pers, semua awak media diajak merasakan sensasi berkendara mobil hybrid Toyota seperti Prius, Camry, C-HR dan Alphard di area QBig BSD, Tangerang. Rio Haryanto juga masih ikut serta dalam kegiatan ini.

Saat mencoba Alphard Hybrid di bangku penumpang, setiap manuvernya terasa sangat smooth, suara mesinnya sangat halus sampai tak terdengar. Kabinnya juga sangat senyap dan mewah.

Rio Haryanto (kedua dari kanan) dan Fransiscus Soerjopranoto Deputy Director PT TAM di area test drive Toyota Prius Hybrid, QBig BSD Tangerang. (Auoto 2000)

Direktur Marketing PT TAM Kazunori Minamide mengatakan, Electrification Day ini sebagai satu upaya menunjang program pemerintah untuk mendukung teknologi ramah lingkungan dan kendaraan elektrifikasi.

Dengan teknologi Toyota Hybrid System (THS) yang memasuki generasi keempat, terjadi peningkatan efisiensi bahan bakar mencapai 25 persen dari generasi sebelumnya pada angka 40,8 km per liter.

Antoni Jimmi Suwandy Direktur Marketing PT TAM mengharapkan, memasuki tahun ke 10 keberadaan mobil hybrid mereka di Indonesia masyarakat akan semakin mengenal teknologi ini yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga fun to drive.

Ia juga menjamin dukungan aftersales dengan 332 outlet resmi Toyota di seluruh Indonesia dengn suku cadang asli, teknisi bersertifikasi, garansi kendaraan HEV 3 tahun/100.000 KM dan garansi baterai HEV 5 tahun/150.000 KM. (aol/*)