Member Super Junior Choi Siwon Gelar Fanmeeting Pertama di Jakarta, Penggemar Kaget, Harga Tiket?

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Member Super Junior Choi Siwon akan menggelar fanmeeting pertamanya di Jakarta pada 10 Agustus 2019.

Hal itu diumumkan oleh promotor Gudlive dalam akun Instagram-nya @gudlive.id.

"@gudlive.id: Choi Siwon is coming to have a 'Perfect Date' with you! Are you guys ready? Event: 'Perfect Date' CHOI SIWON 1st Fanmeeting in Jakarta! Date: 10 August 2019. Venue: Balai Sarbini Jakarta. Stay tune for more details! :) #choisiwon #1stfanmeetingJKT #SMTOWN_Indonesia #gudlive," tulis @gudlive.id seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (20/7/2019).

Belum ada keterangan lebih lanjut terkait harga tiket fanmeeting ini.

Mayoritas para penggemar terkejut menanggapi pengumuman ini. Sebab, fanmeeting diumumkan kurang dari sebulan jelang acara.

Selain itu, fanmeeting dilaksanakan berdekatan dengan konser Super Junior Super Show 7S pada 15 Juni lalu.

"Dear Siwon, kalau mo fan meet tuh ya ngumuminnya jangan mendadak. H-20 gileee, duid pakabar," kicau pemilik akun Twitter @crushevans.

"Suka mendadak gitu yaaa, dikira fansnya sekaya Siwon semua apa," kicau pemilik akun Twitter @arsdvtr_.

"Pengin ketemu Siwon ya Allah kirimi aku dollar bang!! @siwonchoi. Nangis drtd ga berhenti gegara ini. Info selalu mendadak karena SM CINTA INDONESIA," twit pemilik akun @farahsyani.

"R u ready katanya wei.. acaranya kurang dr sebulan lg wkwkwk," tulis pemilik akun @ladisanindya.

Selain itu, tak sedikit pula penggemar yang menyarankan pihak penyelenggara untuk menjadwal ulang fanmeeting Siwon karena berdekatan dengan hari raya Idul Adha.

