Prodi Farmasi ULM Gelar Seminar Internasional, Angkat Tema Strategi Terapi Terhadap Penyakit Menular

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU - Program Studi Farmasi Universitas Lambung Mangkurat mengadakan seminar internasional pertama tentang strategi terapi terhadap penyakit menular, Sabtu, (20/7/2019).

Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, digelar selama dua hari, 19-20 juli 2019.

Kegiatan ini dibagi menjadi tiga agenda utama yakni Workshop dengan tema “Characteristic and Isolation of Flavonoids in Plant” dengan Nara sumber Prof Mamoru Koketsu dari Jepang.

Ada seminar akademik internasional dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Kesehatan Indonesia sebagai pembicara utama (keynote speaker) dan sejumlah pakar yang diakui secara Internasional sebagai pembicara.

Kemudian, ada Presentasi Oral Paralel, yang dirancang untuk mengakomodasi diskusi intensif dalam kelompok- kelompok kecil berdasarkan minat peserta. Selain tiga agenda utama ada dua acara tambahan yaitu kuliah tamu dan city tour.

Pembicara yang hadir pada kegiatan internasional ini yakni Dita Novianti Sugandi Argadiredja, S.Si., Apt., MM sebagai Keynote speaker dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Program Nasional Pengendalian Resistensi Antibiotik).

Prof. Nakanishi Yoshinobu, dari Kanazawa University, Japan (Konsekuensi dari Infeksi Virus pada Drosophila melanogaster), Prof. Mamoru Koketsu dari Gifu University, Japan (Modifikasi Kimia Molekul Berbasis Produk Alami dan Aktivitas Biologisnya).

Dr. Arnida, M. Si., Apt dari Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia (Obat Herbal Indonesia untuk Malaria), Dr. Apichot So-Ngern, B.Sc. (Pharm), BCPS dari Siam University, Thailand (Peran Apoteker Klinis dalam Program Pengelolaan Antibiotik: Pembelajaran Berbasis Kasus) dan dr. Hari Paraton, Sp. OG(K), sebagai Ketua Pelaksana Program Nasional Resistensi Antibiotik Indonesia (Aksi Nasional pada Penahanan AMR).

Ketua Internasional Conference Of Pharmacy Lambung Mangkurat University (ICPLM) Nani Kartinah M.Sc, Apt mengatakan pada seminar internasional ini, perkembangan penyakit dan inovasi pengobatan infeksi dalam lingkup internasional dibahas dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi tenaga kesehatan profesional.

"Pada seminar ini juga menyediakan fasilitas untuk diskusi intensif bagi peserta berdasarkan bidang yang diminati," katanya, Sabtu, (20/7).

Dikatakannya ada sebanyak 237 peserta mengikuti ICPLM 2019. Para peserta berasal dari kalangan mahasiswa farmasi, akademisi dan umum yang tersebar di Indonesia.

Penyelenggara ICPLM 2019 adalah Program Studi Farmasi ULM, sebagai permulaan dan strategi promosi dalam pengobatan infeksi.

"Dari kegiatan ini kami berharap dapat menambahkan wawasan baru dalam memajukan pengetahuan dan keterampilan di bidang kefarmasian," harapnya. (banjarmasinpost.co.id/aprianto)