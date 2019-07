Wow! Kawasaki Ninja ZX-10R Melantai di GIIAS 2019, Dapur Pacu Makin Digenjot

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANGERANG - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) resmi meluncurkan Ninja ZX-10R di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019.

Motor hadir bersamaan dengan W800 Cafe dan Versys 1000.

Motor mengalami berbagai ubahan di segala sisi, khususnya dapur pacu. Di desain langsung oleh engineer Kawasaki untuk World Superbike (WSBK), menggunakan mesin berkapasitas 998 cc berpendingin cairan, konfigurasi empat-silinder segaris, yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 200 tk.

Ninja ZX-10R juga dibekali valve train baru sehingga bisa meningkatkan performa ketika rpm tinggi.

Kawasaki Ninja ZX-10R(KOMPAS.com/Ruly)

"Kini cylinder head siap untuk High-Lift Cams, sebelumnya fitur ini hanya terdapat pada Ninja ZX-10RR, kini cylinder head pada semua model , termasuk New Ninja ZX-10R, tersedia clearance untuk mengakomodasi peningkatan race-kit high-lift cams,” ujar Sucipto Wijono selaku Line Head Sales and Production Department Marketing and Sales Division KMI di GIIAS 2019.

Fitur lain di Ninja ZX-10R, kini motor terdapat sistem KQS dual-direction agar memungkinkan menaikkan dan menurunkan gigi tanpa kopling, dan electronic steering damper Öhlins.



Kawasaki Ninja ZX-10R(KOMPAS.com/Ruly)

Kawasaki Ninja ZX-10R ditawarkan dengan harga Rp 480 juta dengan tiga pilihan warna yakni Lime Green, Ebony, dan Metallic Graphic Gray.

"Motor sudah dapat dipesan, pengiriman unit September-Desember nanti," jelas salah satu Wiraniaga di stan Kawasaki GIIAS 2019, Hall 10 ICE, BSD, Tangerang.

