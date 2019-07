Bangga Bagikan Potret 'First Kiss' di Instagram, Raline Shah Mencuri Perhatian & Bikin Baper Netizen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Raline Shah mencuri perhatian netizen melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

Bagaimana tidak, wanita 34 tahun itu nampak membgaikan potret masa lalunya.

Kala itu Raline nampak masih sangat kecil.

Di depannya seorang laki-laki kecil pun terlihat memberikan ciuman kepada pemain film 5cm tersebut.

Rupanya bocah laki-laki kecil itu adalah sang adik dengan manisnya mencium Raline.

Melalui keterangan caption, Raline mengaku jika itu adalah ciuman pertamanya.

"My first kiss. My brother’s first love was obviously me!,"

Baca: Durhaka Pada Suami? Nunung Tak Peduli Maski Diminta Stop Pakai Sabu Oleh July Jan, Konsumsi 20 Tahun

Baca: Hasil Akhir Juventus vs Tottenham Hotspur di ICC 2019, Skor Akhir 2-3, Gol Cristiano Ronaldo Sia-sia

Baca: Saat Konser EXO PLANET #5 -EXplOration, Suho Ungkap EXO Bakal Rilis Album Baru

(Ciuman pertama ku. Cinta pertama adikku jelas aku) tulis @ralineshah seperti Grid.ID kutip pada Minggu (21/7/2019).

Sontak, unggahan Raline menuai banyak komentar dari netizen.

Tak jarang yang justru merasa baper dengan unggahan Raline tersebut.

"Oooo jadi gini sekarang," tulis @argaarya_.

"Ternyata aku yg kedua," tulis @o17y.

"Fix yg kedua samaku!," tulis @fadilpulungan.

"Jadi pengen jadi brothernya," tulis @deni_irawan11.

"Pengen deh aku ganti in yang laki hehehe," tulis @vikyrahman_ha.

Instagram @ralineshah(*)

Hai Guys! Berita ini ada juga di GRID.ID