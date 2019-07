Bergabung dengan Marvel Studios, Angelina Jolie Bakal Perankan Superhero Kuat di Film The Eternals

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar gembira untuk para penggemar film-film superhero besutan Marvel Studios.

Pasalnya, aktris ternama Hollywood, Angelina Jolie disebut akan bergabung dengan keluarga superhero Marvel.

Angelina Jolie akan berperan di film buatan Marvel Studios, The Eternals.

Kabar terkait Angelina Jolie yang bergabung dengan Marvel diungkapkan langsung oleh pihak Marvel Studios melalui akun Twitter resmi mereka.

"Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff,

Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020," tulis Marvel Studios di akun Twitter mereka, Minggu (21/7/2019).

Pengumuman tersebut sontak membuat para penggemar film Marvel heboh.

Banyak dari mereka menyambut gembira bergabungnya Angelina Jolie dengan Marvel.

Nama Angelina Jolie pun langsung memuncaki trending topic di Twitter.

Sebelumnya, Angelina Jolie memang sempat diprediksi akan bergabung dengan Marvel sejak 4 bulan lalu.