Foto Ciuman Pertama Raline Shah dengan Sosok Laki-laki Ini Beredar, Sebut Soal Cinta Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foto ciuman pertama Raline shah dengan sosok laki-laki ini beredar. Dia menyebut soal cinta pertama.

Memang, aktris Raline Shah mencuri perhatian netizen melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya baru-baru ini.

Bagaimana tidak, wanita 34 tahun itu nampak membgaikan potret masa lalunya.

Kala itu Raline nampak masih sangat kecil.

Di depannya seorang laki-laki kecil pun terlihat memberikan ciuman kepada pemain film 5cm tersebut.

Rupanya bocah laki-laki kecil itu adalah sang adik dengan manisnya mencium Raline.

Melalui keterangan caption, Raline mengaku jika itu adalah ciuman pertamanya.

"My first kiss. My brother’s first love was obviously me!,"

(Ciuman pertama ku. Cinta pertama adikku jelas aku) tulis @ralineshah seperti Grid.ID kutip pada Minggu (21/7/2019).

Sontak, unggahan Raline menuai banyak komentar dari netizen.