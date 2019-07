BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar Bahagia dari Luna Maya Akan Datang di Agustus, Berkaitan dengan Faisal Nasimuddin?

Luna Maya yang biasa dikaitkan dengan mantan kekasihnya, Reino Barack kembali diperbincangkan.

Teman Ayu Dewi ini membagikan sebuah video dengan tema yang berkaitan dengan bulan Agustus.

Diketahui, Luna Maya mengunggah sebuah video bertema 17 Agustus, namun video tersebut justru membuat warganet salah fokus.

Hal tersebut berkaitan dengan bulan Agustus yang sempat disinggung Luna Maya beberapa waktu lalu dalam sebuah acara talkshow.

Berikut adalah komentar warganet terkait unggahan Luna Maya,

"kita semua juga siap menyambut agustus untuk kk moon.. yeah semangat 45," tulis akun @and.anstsyaa

"for Indonesia and for ma Queeeeen Moon," tulis akun @tikarini_

"Menunggu agustus, merdeka ya moon. Merdekaaaa... Merdekaaa," tulis akun @yuliadwie.

Diketahui bulan Agustus merupakan bulan dimana Luna Maya sudah resmi putus dengan mantan kekasihnya, Reino Barack.