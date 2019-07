Kickoff 14 Klub Liga 3 Zona Kalsel Sudah Digelar Minggu (21/7/2019), Berikuit Hasil Lengkapnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kompetisi Liga 3 zona Kalsel 2019 sudah mulai di gelar Minggu (21/7/2019) sore.

Sebanyak 14 klub akan bersaing untuk menjadi juara sekaligus memperebutkan tiket menuju Liga 3 zona nasional.

Dari 14 klub yang ikut serta terbagi menjadi 4 grup dari hasil drawing dan sejumlah tim sudah menggelar pertandingan sore tadi.

Tuan rumah grup A yang juga juara bertahan Kotabaru FC masih belum terbendung dilaga pertama dengan mudah mengalahkan Persehan Marabahan 3-0.

Di grub B Persebaru Banjarbaru diluar dugaan takluk atas Persetab Tabaling dengan skor tipis 0-1. Masih dI grup ini Gasib Barabai dan Talenta Banua berbagi angka 0-0.

Di Grup C Persehan menang telak atas Barabai FC dengan skor telak 3-0.

Sedangkan di grup D Perseka Kandang an juga meraih poin tiga setelah mengalahkan PS Balangan 3-1 dan Persewar Martapura mampu menahan imbang runner up musim lalu Persetala 1-1.

Sekretaris Asprov PSSI Kalsel, Baktiansyah mengatakan Dari 4 grup yang bertanding. Dua diantaranya akan diisi empat tim yakni Grup B dan D.

Sedangkan Grup A dan C hanya beranggotakan tiga tim saja. Grup B dan D akan meloloskan dua wakil sedangkan grup A dan C hanya meloloskan juara grup dan satu tempat tersisa akan diperebutkan runner up terbaik dari grup A dan C.

(banjarmasinpost/Khairil rahim)