Lama Bungkam! Afgan Bongkar Status Hubungan dengan Rossa, Ada Ciuman Mantan Ivan Gunawan Itu?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lama bungkam, Afgan akhirnya membongkar status hubungannya dengan Rossa. Ada ciuman Afgan dengan mantan kekasih Ivan Gunawan itu?

Ya, hubungan kedekatan antara diva tanah air Rossa dan penyanyi Afgan kerap menjadi tanda tanya publik.

Penyebabnya, meski terlihat dekat dan cukup mesra, Afgan dan Rossa tak pernah memberikan penjelasan tentang status hubungan.

Baru-baru ini dalam tayangan Nebeng Boy pada kanal YouTube Boy William yang dipublikasikan pada Minggu (21/7/2019), Afgan membongkar hubungannya dengan Rossa.

Dalam kesempatan tersebut, Boy bertanya kepada Afgan tentang kebenaran hubungannya dengan Rossa.

"Elu sama Rossa iya enggak? gue udah nyari di google, udah nanya temen-temen gue yang di entertainment, tapi nggak pernah ada jawaban yang 100 persen," tutur Boy.

"What is going on with you guy, the gossip everywhere, its true or not?," tambah Boy.

"Apanya nih yang true?," jawab Afgan.

"Ya maksudnya you like her?," kata Boy William.

Pria 30 tahun itu menuturkan jika ia dengan Rossa saling menyukai satu sama lain.