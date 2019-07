LIVE INDOSIAR! Prediksi & Head To Head Persebaya vs PS Tira Persikabo Liga 1 2019, Cek Vidio.com

Saksikan Live Streaming Persebaya vs PS Tira Persikabo lanjutan laga Liga 1 2019 di Indosiar dan Vidio.com

Prediksi & Head to head Persebaya Surabaya vs PS Tira Persikabo di pekan ke-10 Liga 1 2019

Head to head duel Persebaya Surabaya vs PS Tira Persikabo di pekan ke-10 Liga 1 2019

Persebaya vs PS Tira Persikabo akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (21/7/2019) Pukul 18.30 WIB

Persebaya saat ini turun diposisi ke-8 klasemen setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir, sementara PS Tira Persikabo saat ini duduk di puncak klasemen dengan koleksi 19 poin setelah berhasil mempermalukan Persija Jakarta 5-3 di pertandingan terakhir mereka.

Dua partai terakhir yang dilalui Persebaya, berakhir dengan kekalahan masing masing saat melawan PSS Sleman dan PSM Makassar, semua berakhir dengan kekalalahan 2-1.

Persebaya tak akan diperkuat sejumlah pemain pilar dalam laga ini, tercatat beberapa pemain andalan mereka akan absen kala menjamu PS Tira Persikabo nanti.

Amido Balde, Otavio Dutra, dan Hansamu Yama secara bergantian masuk ke dalam daftar pemain cedera.

Pelatih Persebaya Djadjang Nurjaman membeberkan kondisi Amido Balde yang belum 100 persen fit.

“Dia hanya capek, tadi dia mengira latihan hanya recovery saja. Makanya sempat menepi tadi. Saat melawan PSM dia kelihatan belum fit betul. Semoga besok Amido Balde sudah benar-benar pulih,” harap Djanur.