Pengen Beli Honda Monkey tapi Uang Seret? Gampang, di GIIAS 2019 Bisa Dicicil 5 Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANGERANG - Honda Monkey Z125 meluncur di Gaikindo Indonesia International Auto Show ( GIIAS) 2019. Motor mungil dengan suspensi upside down itu dibanderol Rp 65 juta on the road (OTR) Jakarta.

Sadar harganya tidak murah, Honda membuat penawaran menarik untuk Monkey Z125. Penawaran ini diberikan oleh jaringan diler Astra Motor selama GIIAS 2019 berlangsung pada 18-28 Juli 2019 di ICE BSD.

Menariknya, khusus untuk Monkey Z125 motor ini bisa dicicil sampai 5 tahun atau 59 bulan. Jangka waktu cicilannya sendiri ada sembilan pilihan, yakni 11, 17, 23, 27, 29, 33, 35, 47 dan paling lama yaitu 59 bulan.

Skema Cicilan Honda Monkey(Foto.dok AHM)

Sedangkan untuk uang muka, Astra Motor menerima down payment paling rendah mulai dari Rp 8 juta sampai Rp 22 juta. Tentu saja, skema ini dapat berubah tergantung kemampuan finansial calon konsumen.

Anggsuran paling murah per bulan bisa ditebus Rp 1,7 juta yakni untuk tenor 5 tahun dengan DP 22 juta. Sedangkan angsuran termahal mencapai Rp 6,34 juta per bulan untuk tenor 11 bulan dengan uang muka Rp 8 juta.

Syarat yang perlu disertakan adalah fotokopi KTP suami & istri, fotokopi Kartu Keluarga dan dokumen lain yang diperlukan. Sebagai catatan, harga yang tertera di atas adalah untuk wilayah Jakarta.

