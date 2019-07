Saat Konser EXO PLANET #5 -EXplOration, Suho Ungkap EXO Bakal Rilis Album Baru

BANJARMASINPOST.CO.ID - EXO akan merilis album baru. Hal itu diumumkan Suho pada konser EXO PLANET #5 -EXplOration yang digelar di KSPO Dome, Seoul, MInggu (21/7/2019).

Pembicaraan tentang album baru itu terjadi ketika Chanyeol berbicara tentang proyek-proyek unit dan solo para member EXO.

“Saya benar-benar merasa bahagia saat bersama para member. Please, tunjukkan cinta pada album unit kami dan album solo Baekhyun. We are one,” kata Chanyeol di panggung.

“EXO juga akan merilis album. Saya beri bocoran ya.. album itu akan diluncurkan dalam satu tahun ini,” timpal sang leader, Suho.

Ia menambahkan album baru itu akan dirilis sebelum musim dingin tahun ini.

“Kami berencana mengeluarkan album itu sambil menjalani tur dunia. Itu harapan kami. Mungkin saya sudah memberi terlalu banyak bocoran ya,” kata Suho.

EXO menggelar EXO PLANET #5 -EXplOration di KSPO Dome sejak Jumat (19/7/2019) lalu. Konser itu akan digelar beberapa kali hingga 28 Juli mendatang.

