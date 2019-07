Sahabat Bekantan Indonesia Resmikan Camp Research Tim Roberts

BANJARMASIN POST.CO.ID, BATOLA - Camp Research Tim Roberts merupakan pusat studi dan penelitian bekantan serta ekosistem lahan basah yang berada di kawasan stasiun riset Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia ( SBI ) di Pulau Curiak, Marabahan Baru, Barito Kuala, Kalsel.

Nama Tim Roberts sendiri didedikasikan kepada pembimbing penelitian Amalia Rezeki yang juga pendiri SBI, sebuah lembaga pelestarian bekantan dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Selatan, yang bernama Prof. Timothy Roberts Killgour dari University of New Castle (UON) - Australia.

Prof Timothy Roberts Killgour dianggap berjasa dalam kerja sama pengembangan konservasi serta riset bekantan antara Australia dengan Indonesia, melalui perguruan tinggi University New Castle Australia dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan SBI.

"Setiap tahunnya University of New Castle Australia selalu mengirim mahasiswanya, baik melalui program summer course maupun internship," kata Amelia Rezeki, Ketua SBI Kalsel yang menghubungi, Minggu (21/7/2019).

Beliau juga tercatat sebagai pendiri yang turut menandatangani prasasti peresmian stasiun riset bekantan bersama Prof. Dr. H Sutarto Hadi, M.Si.,M.Sc. Rektor Universitas Lambung Mangkurat - Indonesia, pada tanggal 5 Juli 2018.

"Bagi kami Prof Timothy Roberts Killgour, sangat berjasa dalam pendirian stasiun riset bekantan ini, beliau tidak saja turut mendukung pembangunan kawasan tersebut, akan tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan penyemangat kami untuk terus bergerak. Melalui beliau pula terjalinnya kerjasa dibidang riset bekantan dan ekosistem lahan basah pertama antara SBI dengan para peneliti dari Universitas New Castle Australia," tandas dosen Biologi FKIP Universitas Lambung Mamgkurat ini.

Sebelumnya pada acara pembukaan Summer Course di base camp Bekantan Rescue Center SBI di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2019, telah diadakan persetujuan dan sekaligus deklarasi pemberian nama Camp Research Tim Roberts oleh Prof Timothy Roberts Killgour yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa program summer course dari Australia dan all crew SBI.

Camp Research Tim Robert (banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)

Saat itu Prof Tim terharu dan meneteskan air mata sambil memeluk Amalia, tak mampu berkata-kata. Sebagai ucapan terimakasih atas apresiasi dan upaya teman-teman SBI.

Sementara itu Lucy Gill mahasiswi dari University of New Castle yang turut menghadiri pendirian plang nama Camp Research Tim Roberts menyatakan, merasa terharu terhadap upaya Amalia Rezeki dan kawan-kawannya dari SBI.

" Saya sangat terharu dan mengapresiasi Amalia dan timnya dari SBI yang telah mengabadikan nama dosen senior kami di stasiun riset ini. Harapan saya kedepan banyak mahasiswa dari Australia yang belajar tentang konservasi bekantan dan ekosistem lahan basah dikawasan stasiun riset ini " kata Lucy yang saat ini sedang mengikuti program internship di SBI. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)