Sehari Rilis Sudah Tembus 10 Juta Viewers, Simak Lirik Lagu & Terjemahaan Sam Smith How Do You Sleep

BANJARMASINPOST.CO.ID - Single terbaru Sam Smith yang berjudul How Do You Sleep masuk Trending YouTube.

Penyanyi asal Inggris, Sam Smith kembali merilis single terbaru yang berjudul How Do You Sleep pada Jumat (19/7/2019).

Tak tanggung-tanggung single terbaru Sam Smith ini langsung jadi trending musik di kanal YouTube.

Lagu teranyar Sam Smith yang berjudul 'How Do You Sleep?', ini mengisahkan bahwa dirinya mengetahui kekasihnya telah membohonginya.

Kemudian dia bertanya apakah sang kekasih bisa tidur nyenyak setelah membohonginya.

Tak butuh waktu lama lagu How Do You Sleep ini untuk menjadi trending topik di media sosial.

Hingga hari ini Sabtu (20/7/2019) lagu baru Sam Smith yang berjudul How Do You Sleep ini telah ditonton hampir 10 juta kali.

Mengutip themusicnetwork.com dari Tribun Jogja.com, video klip How Do You Sleep disutradarai oleh Grant Singer dan koreografinya Parris Goebel.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Sam Smith How Do You Sleep

[Verse 1]

I'm done hating myself for feeling

I'm done crying myself awake

I've gotta leave and start the healing

But when you move like that, I just want to stay