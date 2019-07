SESAAT LAGI! Live Streaming Persija Jakarta vs PSM Makassar Final Piala Indonesia RCTI & Jawapos TV

Persija Jakarta vs PSM Makassar via live streaming RCTI

Saksikan Link Live streaming RCTI duel seru Persija Jakarta vs PSM Makassar leg pertama final Piala Indonesia leg pertama, Cek Juga Jawapos TV

Live Streaming Persija Jakarta vs PSM Makassar pada final Piala Indonesia 2018 digelar, Minggu (21/7/2019) Sore Ini di Live Streaming Jawapos TV dan RCTI

Link Live streaming Persija Jakarta vs PSM Makassar Final Piala Indonesia di RCTI dan Live Streaming Jawapos TV bisa diakses di laman metube.id maupun aplikasi MNC Now.

Final Piala Indonesia antara Persija Jakarta vs PSM Makassar disiarkan langsung dan live streaming RCTI dan Jawapos TV sebagai official TV partner. Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSM Makassar ada di bagian berita ini.

Persija Jakarta terlebih dahulu yang menjamu PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada leg pertama kali ini.

Laga ini dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB.

Pertemuan Persija dan PSM di Final Piala Indonesia mengingatkan pada perebutan juara Liga 1 2018 lalu.

Saat itu, Persija yang keluar sebagai juara.

Jelang laga ini, Persija Jakarta harus menerima kenyataan pahit.

Persija kalah 5-3 dari PS Tira Persikabo di laga pekan 9 Liga 1 2019.