Singel Baru RAN dan Ramengvrl Diperkenalkan di We The Fest 2019, Padahal Belum Dirilis

Trio grup RAN tampil di hari kedua We The Fest 2019 di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - RAN menyuguhkan hal spesial di gelaran hari kedua We The Fest 2019 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

RAN membawakan lagu teranyarnya yang berkolaborasi dengan Ramengvrl. Spesialnya adalah lagu itu bahkan belum resmi dirilis.

Lagu teranyar itu disambut dengan atraksi visual lewat layar LED dengan menampilkan sebuah visual animasi yang memperkenalkan Ramengvrl.

Visualisasinya seakan menggambarkan Rayi, Asta, dan Nino tengah dalam misi di luar angkasa.

Kemudian, Ramengvrl juga ikut dalam misi tersebut.

“Itu adalah lagu terbaru kita, yang belum rilis. Are you guys like this?” tanya Rayi.

Penonton bersorak menyambut singel teranyar mereka.

Namun, RAN masih enggan menyebutkan judul lagu itu, meski ia telah membawakannya di panggung Banana Stage.

Rayi menjanjikan lagu itu akan dirilis bulan depan.

Lagu kolaborasi bersama penyanyi rap Ramengvrl itu dibawakan di tengah-tengah penampilan mereka.