Status Ammar Zoni Tanya Kesetiaan untuk Irish Bella di Foto Age Challenge, Ada Ayu Ting Ting Verrell

BANJARMASINPOST.CO.ID - Status Ammar Zoni Pertanyakan Kesetiaan untuk Irish Bella di Foto Age Challenge, Lihat Juga Ayu Ting Ting Verrell Bramasta dan BCL

Foto-foto hasil editan wajah saat tua tersebut membanjiri linimasa media sosial (medsos), mulai dari Twitter, Facebook, hingga Instagram.

Khusus Ammar Zoni yang mengunggah foto hasil editan wajah saat tua juga menuliskan status yang ditujukan untuk sang isteri Ibel.

"Will you still love me, when i'm no longer young? #agechallenge2019," tulis Ammar Zoni dalam keterangan fotonya.

Ikut tantangan AgeChallenge, penampakan wajah suami Irish Bella, Ammar Zoni terlihat sangat tua.

Hal itu terlihat dari unggahan foto di Instagram, calon ayah dari anak yang dikandung Ibel, sapaan akrab Irish Bella, @ammarzoni.

Dalam foto tersebut, Ammar Zoni juga memberi tag akun Instagram sang isteri Ibel yang memerankan Suci dalam Sinetron Cinta Suci SCTV itu.

Banyak orang hingga selebritas membuat foto hasil editan wajah saat tua guna mengikuti tantangan AgeChallenge.

Tantangan Age Challenge sedang marak di media sosial. Sebenarnya, tantangan tersebut cukup sederhana, yaitu mengubah foto wajah menjadi lebih tua.

Tak hanya orang awam yang mengikuti Age Challenge namun para artis Tanah Air juga mengikuti tantangan serupa.