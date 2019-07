Tuan Rumah Porseni Politeknik se Indonesia, Poliban Siapkan 13 Cabor Pertandingan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Seni (Porseni) Politeknik Se Indonesia ke XIII tahun 2020 yang akan diselenggarakan di Politeknik Banjarmasin mulai 23 - 28 Maret 2020 nanti.

Meski pelaksanaan masih lama namun segala persiapan sudah dilakukan pihak panitia termasuk dengan menggelar pertemuan manajer meeting Porseni yang diselenggarakan di Hotel Best Western Sabtu (19/7/2019) malam.

Ketua Pelaksana Porseni Politeknik se Indonesia Dr. Agus Pebrianto, SE, M.Si mengatakan dalam manajer meeting

dihadiri 46 Politeknik seluruh Indonesia. Mulai Politeknik yang berada di bawah Kementrian Ristek dikti, Kemenkes, Sampai Kementrian ESDM.

Porseni ini merupakan agenda dua tahunan, yang bertujuan untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar Politeknik se Indonesia.

"Di tahun 2020 inj mengusung tema SPIRIT OF UNITY, dengan semangat kebersamaan Politeknik Se Indonesia ingin menunjukan bahwa, tidak hanya Politeknik sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang mampu menciptakan sumberdaya manusia yang siap kerja, namun juga mampu berkarya untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam bidang olahraga dan seni," kata dia melalui rilis yang dikirim Minggu (20/7/2019) pagi.

Dalam Porseni 2020 nanti Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN) ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara setelah melakukan presentasi di Jakarta dan bersaing dengan beberapa Politeknik yang lainnya yang menginginkan juga menjadi tuan rumah di Politeknik Negeri Jakarta tahun 2018 lalu.

"Dengan cara memenangkan pemilihan suara," ujar Sekretaris Umum PGSI Kalsel ini.

Adapun tujuannya dari manajer metting kata Agus adalah untuk melakukan persiapan mulai daru pengaturan scedule, pendaftaran entry by team, entry By number, entry by name, serta memaparkan cabang olahraga dan cabang seni yang akan dipertandingkan.

Hasilnya ada 13 Cabang olah raga ya g di pertandingkan dan 8 Cabang seni yang diperlombakan yakni Atletik, Badminton, Tenis Meja, bola Voli, Voli Pasir, Basket, Futsal, Catur, Tekwondo, Karate, Pencak silat, Kempo dan Panjat tebing.

sementara untuk cabang seni ada Solo song, Monolog, Puisi, Stand up komedy, Karikatur, Photograpy, Kaligrapy dan Nasyid Akapela.

Harapannya, lanjut Agus kegiatan Porseni Politeknik XIII ini diikuti lebih banyak Politeknik se Indonesia.

"Tapi apabila dilihat dari trendnya kelihatannya bisa naik karena mulai bergabungnya Politeknik yang berada dibawah kementrian Kesehatan, ESDM, Perhubungan, serta Politeknik Negeri dan Politeknik swasta lainnya optimis bakal meriah," ujar dia.

dengan lebih meriahnya acara tersebut harapannya juga berdampak pada promosi daerah, terutama khususnya dibidang pariwisata.

"Kami juga berterima kasih kepada seluruh komponen yang siap support pada acara tersebut, mulai dari Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Paman Birin yang siap memberikan dukungan pada acara ini, juga Bapak Walikota Banjarmasin, Walikota Banjarbaru, Serta juga dukungan KONI Provinsi Kalimantan Selatan," sebut Agus.

Semoga dengan adanys acara ini, masyarakat semakin tahu tentang keberadaan perguruan tinggi vokasi Politeknik, Khususnya Politeknik Negeri Banjarmasin. (banjarmasinpost/Khairil rahim)