Blak-blakan Afgan Soal Ciuman dengan Rossa, Mantan Ivan Gunawan Pernah Bahas Soal Masa Depan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bicara tentang ciuman dengan Rossa, Afgan juga pernah ungkap impian masa depannya dengan mantan Ivan Gunawan pada Feni Rose.

Gosip pacaran penyanyi Rossa dan Afgan memang sudah bukan hal baru lagi di dunia hiburan tanah air.

Sering terlihat mesra saat berkolaborasi, nyatanya hingga saat ini Rossa dan Afgan masih belum mengakui pada publik bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar teman kerja.

Kedekatan Rossa dan Afgan tersebut turut menarik perhatian artis Boy William.

Baru-baru ini dalam tayangan Nebeng Boy pada kanal YouTube Boy William yang dipublikasikan pada Minggu (21/7/2019), Afgan membongkar hubungannya dengan Rossa.

Dalam kesempatan tersebut, Boy bertanya kepada Afgan tentang kebenaran hubungannya dengan Rossa.

"Elu sama Rossa iya enggak? gue udah nyari di google, udah nanya temen-temen gue yang di entertainment, tapi nggak pernah ada jawaban yang 100 persen," tutur Boy dilansir dari Grid.ID, Senin (22/07/2019).

"What is going on with you guy, the gossip everywhere, its true or not? (apa yang terjadi sama kalian sih? Gosip kalian tuh di mana-mana, bener nggak?), " tambah Boy.

"Apanya nih yang true (bener)?," jawab Afgan.

"Ya maksudnya you like her(kamu suka Rossa)?," kata Boy William.