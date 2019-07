Deadline Sang Presiden

BANJARMASINPOST.CO.ID - WAKTU tiga bulan bisa dikatakan sebentar namun juga dapat dibilang lama. Bahkan terasa lama sekali bila itu ditujukan untuk pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Betapa tidak, kasus yang menggegerkan publik nasional dan internasional itu terjadi pada 11 April 2017 lalu. Sudah dua tahun lebih.

Jumat (19/7) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tenggat waktu atau deadline untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian selama tiga bulan ke depan guna menuntaskan kasus tersebut. Bila dicermati, tampaknya Jokowi ingin kasus yang terus “merepotkan” dirinya itu dapat terungkap sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019. Jokowi sebagai presiden terpilih rencananya dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Kasus Novel ini seakan menjadi salah satu utang besar pemerintahan yang dipimpin Jokowi. Tak hanya kepada Novel, keluarga Novel, KPK, dan masyarakat, tetapi juga terhadap gerakan pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Tim Pencari Fakta (TPF) sudah bekerja dan menyampaikan temuannya. Sesuai rekomendasi TPF, Polri diminta membentuk tim teknis lapangan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Tim ini sesuai perintah Kapolri akan bekerja selama enam bulan. Namun, Jokowi memberi batas waktu lebih cepat: tiga bulan!

Salah satu temuan penting TPF adalah dugaan penyerangan menggunakan air keras itu kemungkinan didasari oleh kasus yang ditangani dan dialami Novel sebagai penyidik KPK. Juga ada temuan tiga orang tidak dikenal berada di sekitar rumah Novel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, sesaat sebelum penyerangan terjadi.

Untuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sinyalemen keterlibatan oknum polisi juga jangan dibiarkan menguap tersapu waktu. Polri tak perlu kebakaran jenggot dan bersikap defensif. Demi membersihkan institusi, mereka justru harus sungguh-sungguh mengungkapnya.

Terlebih Presiden Jokowi. Dia harus serius menyikapi kasus ini. Tidak bisa dijadikan komoditas politik karena kasus Novel telah menjadi sorotan publik baik nasional maupun internasional, termasuk pula lawan-lawan politik Jokowi. Jika tidak kunjung terungkap, kasus ini akan menjadi “kerikil tajam” yang bakal selalu mengiringi langkah Jokowi memimpin negara ini untuk kali kedua.

Pemerintah tidak boleh lupa bahwa membiarkan kasus Novel tak terpecahkan bakal memberi kesan buruk ihwal perlindungan hukum terhadap para aktor gerakan antikorupsi. Kegagalan juga akan memupuk impunitas atau kekebalan hukum bagi musuh gerakan antikorupsi.

Dalam logika awam, memang menjadi sangat aneh dan lucu, kasus Novel belum juga mampu diungkap. Puluhan saksi sudah diperiksa, termasuk Novel selaku korban. TPF pun telah meminta keterangan salah satu jenderal polisi. Beberapa orang yang diduga sebagai pelaku sempat dimintai keterangan bahkan diamankan. Namun kemudian dibebaskan dengan alasan tak ada bukti yang mengarah kepada yang bersangkutan.

Akankah deadline Presiden untuk Kapolri akan terpenuhi? Harapan besar digantungkan oleh masyarakat kepada jajaran Polri. Publik tidak ingin pengungkapan kasus Novel hanya akan menjadi “balon” yang bisa meledak dan memantik kegaduhan akibat ketidakselarasan hubungan dengan pihak-pihak tertentu. Semoga tidak. (*)