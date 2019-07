Mau Saksikan Fan Meeting Siwon? Tiketnya Mulai Dijual Hari Ini, Segini Harganya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Penjualan tiket fan meeting Siwon Choi "Super Junior" telah dimulai hari ini. Promotor Gudlive mengumumkan informasi itu lewat akun Instagram mereka.

Acara temu penggemar itu sendiri akan digelar di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, pada 10 Agustus 2019 mendatang.

"This is what you've been waiting for! Tickets starts on sale today at 4 PM only at @tiketcom and these are ticketing details for your 'Perfect Date' Choi Siwon 1st Fan Meeting on 10th August 2019 at Balai Sarbini, Jakarta," tulis Gudlive di akun @gudlive.id, seperti dikutip Kompas.com, Senin (22/7/2019).

Adapun harga tiketnya terbagi ke dalam empat kategori. Pertama, kategori Orange seharga Rp 1 juta, tiket Pink Rp 1,5 juta, Purple dengan harga Rp 2,2 juta, dan tiket Blue seharga Rp 2,4 juta.

Untuk tiket Orange dan Pink nantinya mendapatkan bonus berupa photo card atau kartu foto Siwon.

Sementara tiket kategori Purple punya kesempatan untuk melakukan Hi Touch dengan Siwon, foto grup bersama 35 penonton lain, serta kartu foto.

Sedangkan tiket Blue, selain bisa melakukan Hi Touch dengan Siwon dan mendapat kartu foto, juga memeroleh poster Siwon ukuran A3 yang sudah bertanda tangan.

Pemegang tiket Blu bisa pula berfoto grup, namun bersama 25 penonton lainnya.

"The gate will be open at 3 PM and your date will start at 4.30 PM. Maximum purchase 4 tickets per 1 ID," tulis Gudlive.

Perfect Date Choi Siwon 1st Fanmeeting in Jakarta. Fanmeeting akan digelar di Balai Sarbini, 10 Agustus 2019.(Instagram @gudlive.id)

