Cuplikan Gol & Hasil Akhir Barcelona vs Chelsea Laga Pramusim 2019, Skor 1-2, Debut Buruk Griezmann
Cuplikan Gol & Hasil Akhir Barcelona vs Chelsea Laga Pramusim 2019, Skor 1-2, Debut Buruk Griezmann
Hasil Barcelona vs Chelsea, Griezmann Debut Skor akhir 1-2.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Barcelona vs Chelsea di laga pramusim di Rakuten Cup 2019 adalah 1-2.
Skor 1-2 Barcelona vs Chelsea dicetak oleh Tammy Abraham (34'), Barkley (81') dan Rakitic (90+1').
Barcelona menelan kekalahan 1-2 dari Chelsea pada pertandingan pramusim di Saitama Stadium, Selasa (23/7/2019).
Dilansir dari bolasport.com, Chelsea sudah unggul sejak babak pertama lewat gol Tammy Abraham pada menit ke-34.
Tim asuhan Frank Lampard lalu berhasil menggandakan keunggulan lewat Ross Barkley pada menit ke-81.
Baca: LIVE MOLATV - Live Streaming Real Madrid vs Arsenal ICC 2019, Siaran Langsung di TVRI Rabu 23 Juli
Baca: Hasil Akhir PSMS Medan vs Persita Tangerang di Liga 2 2019, Skor Akhir 1-0, Gol Penalti!
Barcelona, meski mendominasi pertandingan, baru bisa mencetak gol pada menit ke-90+1.
Ivan Rakitic menjadi satu-satunya pencetak gol Barcelona pada laga tersebut.
Laga melawan Chelsea sekaligus menjadi debut bagi penyerang baru Barcelona, Antoine Griezmann.
Debut Griezmann belum berakhir manis karena sang penyerang belum mampu mempersembahkan gol untuk tim barunya.
|Hasil Barcelona vs Chelsea di Pramusim 2019, Griezmann Debut, Barca Tertinggal Skor 0-1
|Hasil Barcelona vs Chelsea di Pramusim 2019, Griezmann Debut, Barca Tertinggal Skor 0-1
|Hasil Barcelona vs Chelsea di Pramusim 2019, Griezmann Debut, Barca Tertinggal Skor 0-1
|Hasil Akhir PSMS Medan vs Persita Tangerang di Liga 2 2019, Skor Akhir 1-0, Gol Penalti!
|BERLANGSUNG! Link Live Streaming Barcelona vs Chelsea Ujicoba Pramusim 2019 di Chelsea TV