Ini Sumber Dana Bedah Rumah di Tanahlaut dan Jumlahnya Dalam Satu Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut Bidang Perkim tahun ini melaksanakan bantuan peningkatan rumah sederhana.

Khususnya untuk wilayah Tanahlaut.

Sejumlah kecamatan mendapatkan bantuan tersebut.

Adapun dananya disampaikan oleh Plt Kepala DPRKPLH Tanahlaut, Ahmad Hairin berasal dari beberapa sumber.

Dari APBD, APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta APBD Provinsi tahun anggaran 2019.

“Kegiatan peningkatan rumah sederhana ini adalah jenis bantuan sosial uang terencana yang berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan pemerintahan Desa. Kegiatan ini mengacu pada By Name By Adress,” jelasnya, Selasa (23/7/2019).

Ada sebanyak 628 unit perorang untuk bantuan bedah rumah ini.

Terdiri dari 100 unit bersumber dari dana APBD, 308 unit dari dana APBN dan 170 unit dari DAK, 50 unit ABD Provinsi Kalsel tahun 2019.

Sementara wilayah yang mendapat bantuan ada tujuh kelurahan dan 31 Desa.

Paling banyak peningkatan rumah sederhana dilakukan di Kelurahan Pelaihari sebanyak 99 unit.

Sementara paling sedikit di Kelurahan Angsau yang mendapatkan bantuan bedah rumah satu unit.

Hairin menambahkan, Pemda Tanahlaut berkolaborasi untuk menetaskan kemiskinan dan membantu warga tidak mampu sesuai kewengan.

Sebagaimana mengenai perumahan, bisa melalui Dinas Sosial dan DPRKPLH.

Bantuan pendidikan bisa disalurkan oleh Dinas Pendidikan dan bantuan kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanahlaut.

(banjarmasinpost.co.id/isti rohayanti)