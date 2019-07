SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming TV One PSMS Medan vs Persita Tangerang di Liga 2 2019

Link Live Streaming PSMS Medan vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 yang akan digelar Selasa (23/7/2019) dan Siaran Langsung TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming TV One menyiarkan laga PSMS Medan vs Persita Tangerang di Liga 2 2019

Link Live Streaming PSMS Medan vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 ada di bagian berita ini

Laga PSMS Medan vs Persita Tangerang di Liga 2 2019 akan berlangsung mulai Jam 15.30 WIB via Live Streaming TV One

Dikutip dari TribunMedan.com, Lanjutan Liga 2 antara PSMS Medan melawan Persita Tangerang, Selasa (23/7/2019) akan kembali digelar di Stadion Teladan Kota Medan.

Pada pertandingan sebelumnya, dimana PSMS Medan mampu menang dengan skor 3-1 atas lawannya Blintar Bandung United di Stadion Teladan Medan.

Tentu berbanding terbalik dengan lawan PSMS Medan kali ini. Persita Tanggerang harus mengakui ke unggulan tim tuan rumah Persiraja Banda Aceh dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persiraja.

"Alhamdulillah kami sudah sampai pada hari Minggu semalam.

Kami berharap pemain tidak ada yang sakit sampai pertandingan besok. Target yang pasti tetap mencuri poin disini," ucap pelatih Persita Widodo Cahyono Putro saat konfrensi pers, Senin (22/7/2019).

Saat ditanyai media, bagaimana dengan permainan PSMS yang selalu menampilkan permainan yang Rap-Rap, pelatih Persita ini tidak begitu mengambil pusing, dan yakin pemainnya siap meladeni permainan dari pemain PSMS Medan.

Mantan pemain PSMS Medan, M Robby juga menuturkan, ia akan bermain secara professional walaupun yang di lawannya nanti mantan klubnya.