Gandeng Blibli.com, Daihatsu Geber Promo Menarik Selama GIIAS 2019

Test drive New Tanto yang sudah dilengkapi fitur New Smart Assist di hari kedua GIIAS 2019, Jumat (19/7/2019).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2019 yang berlangsung 18 Juli - 28 Agustus 2019 di International Convention Exhibition (ICE), BSD City,Tangerang Selatan, menjadi ajang pamer teknologi terkini dari puluhan produsen otomotif.

Mereka berlomba menampilkan keunggulan produk teranyar dan tercanggihnya. Salah satunya PTAstra Daihatsu Motor (ADM), Agen Pemegang Merek (APM) Daihatsu di Indonesia, yang boothnya menempati Hall 2A. Maklum saja, event ini seolah menjadi barometer perkembangan teknologi otomotif di tanah air.

Misalnya, dalam event ini Daihatsu mengenalkan teknologi smart assist yang sudah diterapkan di mobil konsep Hy Fun dan New Tanto. Teknologi keselamatan yang telah diluncurkan awal Juli lalu itu, telah diimplementasi di lebih dari dua juta mobil di Jepang dan Malaysia generasi terbaru. New Smart Assist ini diklaim memiliki sistem keamanan dan keselamatan yang lebih lengkap.

Banjarmasin Post yang menjadi salah satu peserta Regional Media Gathering Daihatsu di GIIAS 2019, sempat merasakan dan membuktikan langsung kehebatan teknologi yang tersemat pada New Tanto, di hari kedua pameran, Jumat (19/7). Sistem ini aktif baik saat kendaraan melaju ke depan atau pun saat mundur. Mobil akan otomatis berhenti saat ada penghalang di depan atau belakang, sehingga mencegah benturan atau tabrakan. Saat berhenti pun, mesin mobil tidak mati.

Namun keikutsertaan Daihatsu di pameran bergengsi ini bukan sekadar ajang memperkenalkan teknologi canggih dan mobil andalannya, tapi jadi kesempatan untuk mengedukasi dan meningkatkan awareness konsumen terkait program layanan after-sales terbaik, informasi fasilitas bengkel yang lengkap serta cakupan jaringan layanan di seluruh Indonesia.

Ajang pameran ini juga menjadi sarana mempromosikan produk pendukung seperti Daihatsu Genuine Oil (DGO) yang merupakan salah satu bagian dari Daihatsu GenuineParts. Saat ini, oli DGO 10W-40 SN dijual dengan harga Rp 80.000 per liter, DGO 5W-30SN Rp 97.000 per liter, sedangkan DGO 0W-20 SN Rp 120.000 per liter.

Memanfaatkan GIIAS 2019, DGO sales menggandeng Blibli.com memberikan diskon khusus untuk pembelian 3 varian oli tersebut. Ada diskon 40 persen bagi pengunjung yang berfoto di booth Daihatsu dan mengupload fotonya di instagram, dan diskon 30 persen+10 persen jika berkunjung ke official store DGO di blibli.com yang berlaku selama periode GIIAS 2019.

Konsumen yang melakukan pembelian melalui www.Blibli.com juga disediakan pilihan pembayaran dengan fasilitas cicilan 0 persen hingga 24 bulan, gratis ongkir, kualitas terjamin, dan customer service 24 jam dengan syarat& ketentuan berlaku.

Selain promo menarik melalui marketplace, konsumen yang bertransaksi di semua toko spare parts Daihatsu sampai 30 Desember 2019 juga mendapatkan kesempatan lucky draw berupa 1 (satu) kupon undian untuk setiap pembelian 1 botol oli yang akan diundi pada Januari 2020, berhadiah satu unit Daihatsu Ayla dan ratusan elektronik.

"Kami berharap, kerja sama Daihatsu dengan Blibli.com dalam meluncurkan program memenuhi kebutuhan customer yang mendambakan Daihatsu Genuine Oil ini dapat kemudahan membeli oli Daihatsu secara online melalui marketplace," ujar Anjar Rosjadi Service Parts Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

Senada, Lay Ridwan Gautama, Senior Vice President Trade Partnership Blibli.com mengatakan

kerja sama dengan Daihatsu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan di bidang produk otomotif. "Daihatsu adalah mitra kuat Blibli.com dan kami senang bisa bermitra dengan Daihatsu yang punya visi sama di GIIAS 2019 dalam hal Customer Satisfaction First,” tambahnya. (banjarmasinpost.co.id/anjar)