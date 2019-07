BANJARMASINPOST.CO.ID - 'Hutang' Ariel Noah pada Luna Maya terungkap saat eks Reino Barack bertemu 'Faisal Nasimuddin'.

Hubungan Luna Maya dan Ariel Noah yang telah berakhir bertahun-tahun lalu ternyata masih menyisakan 'sesuatu' meski Luna sempat menjalin hubungan dengan Reino Barack dan saat ini disebut dekat dengan Faisal Nasimuddin.

Uniknya, ada sesuatu yang belum tuntas antara Mantan Kekasih Reino Barack, Luna Maya dan Ariel Noah tersebut terjadi saat Luna bertemu dengan 'Faisal Nasimuddin', pria yang saat ini dikabarkan dekat dengannya.

Pertemuan Mantan kekasih Ariel NOAH, Luna Maya dan 'Faisal Nasimuddin', Selasa (23/07/2019) di acara Rumah Seleb tersebut tidak terjadi dalam artian yang sebenarnya.

Melainkan Luna Maya mendapatkan sugesti dari

ahli hipnoterapis profesional, Ferdians Setiadi yang mengatakan jika Luna melihat Faisal Nasimuddin pada sosok komedian Anwar Sanjaya.

Melansir dari saluran Youtube Rumah Seleb, Rabu (24/07/2019) Luna Maya nampak tersipu juga salah tingkah melihat Anwar alias Faisal Nasimuddin yang duduk di sampingnya.

Raffi Ahmad pun memancing pembicaraan dengan 'Faisal Nasimuddin' palsu ini.

"How are you (apa kabarmu?)," tanya Raffi.

Sayangnya Anwar yang tak terlalu lancar berbahasa Inggris itu justru 'menghancurkan' imej Faisal.

"I fine (seharusnya I am fine)," ucap Anwar.