Inikah Pertanda Irish Bella Mantap Berhijap Pasca Syukuran Kehamilan? Ammar Zoni Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inikah pertanda Irish Bella mantap berhijab pasca syukuran kehamilan? Lihat apa yang dilakukan Ammar Zoni.

Momen syukuran atas kehamilannya beberapa hari lalu sepertinya sangat bermakna dalam kehidupan Irish Bella dan Ammar Zoni.

Dipantau di akun instagramnya, Irish Bella yang kini tengah hamil anak kembar ini mengunggah foto ia menggenggam tangan sang suami, Ammar Zoni

Irish Bella mengenggam erat tangan Ammar Zoni begitu erat dalam foto yang dibagikan di instagram Rabu (24/7/2019).

Bukan itu saja, Irish Bella juga menulis kalimat dalam Bahasa Inggris berupa ungkapan untuk sang suami.

"Darling hold my hand, cause I never want to live without it ever again," tulis Irish Bella dalam keterangan foto.

(Genggam tanganku sayang, karena aku tak ingin menjalani hidup tanpa hal ini lagi).

Dalam slide kedua, Irish Bella mengunggah suasana kebahagiaan yang dirasakannya kala syukuran kehamilannya tersebut.

Di foto itu, ada juga mertuanya, Hendri Zoni yang duduk di samping Ammar Zoni,

Sedangkan Susanti Arifin mendampinginya di sebelah kiri.