Sempat Tepergok Seranjang Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting Malah Tuliskan Kata Cinta pada Pria Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernah tepergok seranjang dengan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting malah menuliskan kata cinta pada pria ini.

Lima tahun menjadi janda, bagi Ayu Ting Ting bukanlah hal yang mudah. Dia kerap dikaitkan dengan sejumlah pria mulai Raffi Ahmad, Ivan Gunawan hingga Shaheer Sheikh.

Ayu Ting Ting tak ingin ambil pusing dengan omongan-omongan orang tentang dirinya.

Dalam unggahannya kali ini, Ayu Ting Ting menjadi perbincangan.

Pasalnya Ayu Ting Ting mengunggah foto bersama seorang pria ganteng.

Foto itu terlihat biasa saja.

Namun caption Ayu Ting Ting yang menjadi sorotan publik.

"Happy birthday habibi @ava_aminn smg sehat selalu, pjg umur, byk rezki, tmbh sukses, smkin dsyg klrga, selalu baik jg care sm siapapun, slalu bahagia y haj.....wish u all the best n luv u haj," tulis caption Ayu Ting Ting di instagram miliknya.

Melihat unggahan Ayu ini, netizen memuji tampilannya dengan cantik dibalut hijab.

