Adu Jago Saham 36 Universitas di Indonesia, 15 Tim Ini Lolos ke Final Round Kompetisi UNIC 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kali pertama di Kalimantan Selatan (Kalsel), Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar kompetisi pasar modal tingkat nasional bertajuk ULM National Investment Competition (UNIC) 2019, di Aula Rektorat ULM, Banjarmasin, Kamis (25/7/2019).

Dalam kompetisi ini terjaring 15 besar dari 84 tim dari 36 universitas di Indonesia.

15 tim ini akan berkompetisi dalam final round yang berlangsung di ULM selama empat hari, mulai 24-27 Juli 2019.

"Sebelum memasuki final round, seluruh peserta mengikuti babak penyisihan Online Trading Competition, modal awal yang diberikan sebesar Rp 100 juta dalam bentuk virtual account," jelas Ketua Panitia UNIC, Muhammad Wahyu Azmi kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (25/7/2019).

Dalam sesi final round, 15 tim dipersilakan untuk presentasi dan menjawab soal-soal esai dalam kategori Best Paper. Selain itu, ada pula sesi trading on the spot selama satu jam untuk memperebutkan juara terbaik untuk kategori Best Trading.

Selain tuan rumah ULM Banjarmasin, diikuti universitas lainnya di antarannya Universitas Negeri Semarang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Kristen Petra Surabaya, dan lainnya.

Setelah berkompetisi di ajang ini, seluruh peserta akan mengikuti field trip ke kampung purun Banjarbaru, setelah itu turut serta di Gala Dinner di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Salah satu peserta, yakni mahasiswa Universitas Muhammad Yogyakarta (UMY), Fira Haerunisa tampak antusias untuk menimba pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang pasar modal.

"Awalnya saya ikut organisasi Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM), tujuannya untuk belajar memanajemen keuangan diajarin saham keuangan dari investasi produk yang aman. Saya juga terus belajar melalui lomba-lomba saham," kata dia.

Final Round ULM National Investment Competition (UNIC) 2019, di Aula Rektorat ULM, Banjarmasin, Kamis (25/7/2019) (Banjarmasinpost.co.id/mariana)

Duo ULM yang lolos 15 besar kompetisi UNIC, Sri Liana dan Rahma Fadhilah optimistis dapat meraih hasil terbaik terlebih sebagai tuan rumah dalam kompetisi nasional.

"Apapun hasilnya kami berharap dapat memperdalam ilmu investasi yang saat ini memang sudah kami pelajari dan terkait dengan jurusan kami di manajemen," kata Sri Liana.

Diakuinya, saat ini dia sudah menabung saham di Perbankan dan Pertambangan, di antaranya ANTM dan ADRO. Pertimbangan memilih saham sektor tersebut adalah fundamental perusahaan yang kuat dan tren keuangan yang positif.

"Karena perusahaan BUMN, umumnya sangat mudah didapatkan informasi laporan keuangan perusahaan, misalnya cuan kerap saya jual apabila agak rugi atau harganya turun saya beli lagi," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)