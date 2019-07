Bukan Egy Maulana, Si Kurus Ini Ternyata Pemain Indonesia Pertama Rasakan Kompetisi Antarklub Eropa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jika merunut waktu, ada satu pemain Indonesia yang lebih dulu mencicipi kompetisis antarklub Eropa sebelum Egy Maulana Vikri, yakni Kurniawan Dwi Yulianto.

Nama Egy Maulana Vikri menjadi buah bibir lantaran ia masuk dalam daftar 26 pemain Lechia Gdansk saat berhadapan dengan wakil Denmark, Brondby, pada kualifikasi kedua Liga Europa yang dilaksanakan pada Kamis (25/7/2019).

Pertandingan leg pertama bakal dimainkan di markas Lechia Gdansk pada Kamis (25/7/2019) waktu setempat, sementara leg kedua di kandang Brondby dihelat sepekan kemudian.

Bila Egy dimainkan nanti, dirinya digadang-gadang akan menciptakan sejarah sebagai pesepak bola Indonesia pertama yang tampil di kompetisi antarklub Eropa.

Federasi Sepak Bola Asia (AFC) bahkan mengunggah sebuah foto yang menampilkan muka Egy Maulana Vikri.

"Egy Maulana Vikri kemungkinan akan bermain di Liga Europa setelah terpilih dalam skuat Lechia Gdansk melawan Brondby. Orang Indonesia pertama yang melakukannya," tulis AFC dalam caption.

Nama Egy mungkin akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Europa, namun bukan pesepak bola Indonesia pertama untuk kompetisi antarklub Eropa.

Sebab masih ada nama Kurniawan Dwi Yulianto.

Mantan striker timnas Indonesia berjuluk "Si Kurus" ini pernah bermain di kompetisi antarklub Eropa, menurut catatan situs resmi UEFA dalam artikel berjudul "Which Asian stars have played the most UEFA games".

Pada artikel tersebut, tercatat bahwa Kurniawan pernah satu kali tampil bersama klub Swiss, FC Luzern.