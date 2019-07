Di Balik Perjalanan Waktu Avengers: Endgame, Terungkap Peran Harry Potter, Begini Kisahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ketika Avengers : Endgame membawa perjalanan waktu ke dalam Marvel Cinematic Universe untuk kali pertama, para penulis film tersebut ingin membawa rasa yang unik untuk genre semacam itu.

Setelah film-film seperti Back to the Future, Looper, Terminator, dan yang lainnya telah menelurkan aturan unik mereka sendiri untuk kisah perjalanan waktu, penulis Endgame, Christopher Markus dan Stephen McFeely, melakukan hal berbeda.

Mereka mengakui bahwa mereka mungkin telah memodelkan aspek-aspek aturan perjalanan waktu dalam Endgame berdasarkan elemen Harry Potter and Prisoner of Azkaban.

"Kami kembali dan menyaksikan Back to the Future dan Back to the Future 2, secara khusus," kata McFeely tentang persiapan timnya untuk film Endgame dalam wawancara baru-baru ini.

"Semua orang berpikir bahwa itulah cara perjalanan waktu bekerja karena itu film yang bagus, mungkin yang terbaik dari genrenya. Jika kami melakukan itu, melakukan sesuatu di masa lalu dan itu akan merusak masa depanmu, kami akan melakukannya enam kali. Kami tidak mungkin mengikuti aturan itu. Itu bakal menggila," tambahnya.

Faktanya, seri ketiga Harry Potter, yakni Prisoner of Azkaban yang justru menarik perhatian dan lebih masuk akal bagi McFeely saat menjalankan teori perjalanan waktu dalam film Avengers: Endgame.

"Aku suka melihat film Harry Potter ketiga, di mana sebuah batu akan memecahkan vas. Kau tidak tahu mengapa dan pemandangannya baik-baik saja dan itu tidak membuatmu terlibat masalah," kata McFeely.



Tiga bintang film Harry Potter, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, dan Emma Watson.(Warner Bros)

"Lalu ketika kamu kembali dan kamu menyadari bahwa mereka telah melemparkannya pada diri mereka sendiri, aku sangat menyukainya," tambahnya.

Tentu saja, jika Avengers: Endgame mengikuti aturan perjalanan waktu ini, itu akan menunjukkan bahwa ada dua karakter seperti Hulk, Iron Man, dan Captain America dalam Pertempuran New York dari film The Avengers (2012).