Nurul Hikmah Duta GenRe Kalsel Siap Kampanye Tolak Pernikahan Anak di Kabupaten Tapin

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Nurul Hikmah (17) Finalis Duta GenRe tingkat Provinsi Kalsel asal Kabupaten Tapin meraih juara ketiga.

Pelajar Kelas XII di MAN 1 Tapin ini mengaku tak menyangka bakal meraih peringkat ketiga Duta Generasi Berencana (GenRe) tingkat Kalsel 2019.

Itu karena dua rivalnya dari Kota Banjarmasin merupakan mahasiswi dari perguruan tinggi dari perwakilan Kota Banjarmasin.

Usai menerima trofi dan penghargaan dari Bupati Tapin HM Arifin Arpan di halaman Kantor Bupati, Nurul Hikmah mengaku siap berkampanye dengan rekan sebaya.

"Saya berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Tapin apabila para Duta GenRe melakukan kegiatan sosialiasi dan kampanye di Kabupaten Tapin," katanya kepada reporter Banjarmasinpost.co.id, Kamis (25/7/2019).

Baca: AR Iwansyah Pimpin Rapat Paripurna Agenda Penandatanganan Kesepakatan Bersama Perubahan Propemperda

Bupati Tapin HM Arifin Arpan membangga prestasi yang diraih generasi milenial asal Tapin pada lomba Duta GenRe saat apel Disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Noor Ifansyah, Kepala Dinas Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, berharap dengan prestasi ketiga siswa asal Kabupaten Tapin akan memotivasi remaja lainnya.

Menurut Noor Ifansyah, pencapaian prestasi ketiga remaja asal Kabupaten Tapin pada lomba Duta GenRe tingkat Provinsi Kalsel luar biasa dan tiga gelar diraih utusan dari Kabupaten Tapin.

"Diharapkan mereka memberikan motivasi kepada rekan sebayanya dengan semboyan tiga jari, zero seks bebas, zero nikah dini dan zero penggunaan nafza dan semboyan selesaikan sekolah dulu, dapat kerja dulu, setelah baru menikah," katanya.

Menurut Noor Ifansyah, catatan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalsel, Kabupaten Tapin berada di urutan kedua dari 13 Kabupaten/Kota pasa 2015 lalu.

Kemudian angka pernikahan anak pada 2018 lalu berada di peringkat sembilan menandakan program terpadu dari Pemerintah Kabupaten Tapin.

Baca: JCH Keloter 11 Asal Palangkaraya Gelar Simulasi Pemantapan Sebelum Tanah Suci, Diberi Gelang Barcode

Itu melalui sinergutas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, TP PKK Kabupaten Tapin dan pidato Bupati dan Wakil Bupati Tapin setiap acara sangat berpengaruh menekan angka pernikahan anak

Nurul Hikmah, peringkat ketiga Duta GenRe tingkat Kalsel dari PIK Remaja Pelangi MAN 1 Tapin dan Dwi Danu Wibowo peringkat harapan kedua Duta GenRe tingkat Kalsel dari PIK R Ilalang Kecamatan Lokpaikat.

Kemudian Nur Syifa peringkat kedua dalam lomba Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja Swadaya Pelangi di Kecamatan Bakarangan. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)