Habis Terbang, Roger Danuarta Lamar Cut Meyriska, Lihat Video Romantis Pemeran Sinetron Cinta Buta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Habisterbang, Roger Danuarta melamar Cut Meyriska. Lihat video romantis dua artis pemeran di Sinetron Cinta Buta ini.

Ya, momen romantis dan haru Roger Danuarta melamar Cut Meyriska saat menikmati olaharaga paralayang bikin penasaran. Simak video dan potretnya.

Roger Danuarta memamerkan momen romantis saat dirinya melamar Cut Meyriska.

Foto prewedding hingga undangan pernikahan Roger Danuarta dan Cut meyriska telah tersebar luas.

Meski sempat ditutup-tutupi kini Roger Danuarta dan Cut Meyriska mulai mempublikasikan kisah asmaranya.

Dilansir dari kanal YouTube Cut Meyriska Official, artis cantik ini baru saja mengunggah kisah romantis saat Roger Danuarta melamarnya.

Dalam video tersebut diketahui bahwa Roger Danuarta melamar sang pujaan hati pada, (16/4/2019) lalu.

"Hari ini tanggal 16 April 2019, gua lagi ada di puncak, gua sedang mempersiapkan something special untuk my someone spesial.

"Bebe, hari ini gua akan melamar dia, semoga berjalan lancar" ujar Roger Danuarta.

Rupanya kejutan tersebut diberikan saat Cut Meyriska sedang melakukan paralayang.