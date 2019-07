Tembus Hingga Belasan Juta Rupiah, Konsumen Pun Berburu Diskon LSUV di GIIAS 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ajang pameran otomotif GIIAS 2019 biasanya menjadi momen bagi masyarakat untuk membeli mobi. Sebab, dipastikan banyak promo yang ditawarkan kepada konsumen, salah satunya memberikan diskon atau potongan harga.

Potongan harga yang ditawarkan kepada konsumen pun cukup beragam. Diskon ini juga berlaku pada segmen low sport utility vehicle (LSUV). Berdasarkan pantauan kompas.com di lantai pameran Toyota, Rush cukup menjadi incaran.

Konsumen yang berencana membeli model ini akan mendapatkan diskon Rp 9 juta, dengan syarat melakukan pemesanan di pameran.

"Barang ready, cukup dengan uang muka Rp 5 juta. Untuk transmisi manual maupun otomatis," ucap tenaga penjual Toyota yang ditemui, Rabu (24/7/2019).

Rush ditawarkan dalam empat varian yakni 1.5 G MT Rp 249,650 juta, 1.5 G AT Rp 259,650 juta. Varian 1.5 S MT TRD dibanderol Rp 261,050 juta dan 1.5 S AT TRD Rp 271,050 juta



Toyota Rush di GIIAS 2019(Kompas.com)

Selanjutnya Honda menawarkan BR-V yang mendapatkan potongan harga lebih dari Rp 10 juta. Konsumen juga bisa membayar uang muka hanya Rp 5 juta.

"Jika mengikat promo di pameran bisa digunakan sampai bulan-bulan selanjutnya. Barang siap antar ready," ucap tenaga penjual Honda.

Honda BR-V sendiri ditawarkan dalam tiga varian yakni S MT Rp 238 juta, E MT Rp 252,5 juta dan E CVT Rp 262,5 juta. Varian teratas RS MT Rp 237,5 juta dan CVT Rp 248 juta.

Daihatsu menawarkan Terios yang ditawarkan dalam beberapa varian. Potongan harga yang diberikan cukup kecil, yakni Rp 2 juta untuk transmisi otomatis dan Rp 3 juta untuk manual.

"Untuk varian transmisi otomatis waktu indennya dua bulan, pemesananya banyak. Kalau manual lebih cepat. Uang muka Rp 4 juta untuk mengikat," ucap tenaga penjual Daihatsu.

Terios ditawarkan dalam beberapa varian mulai X MT, X MT Deluxe, X AT Deluxe, R MT, R MT Deluxe, R AT, R AT Deluxe, R MT Custom, dan R AT Custom. Harganya ditawarkan mulai Rp 206 juta sampai Rp 261 juta.

Terakhir ada produk DFSK 560 yang hadir dengan mesin 1.5L turbo. Potongan yang diberikan Rp 3 juta sampai Rp 5 juta.

Glory 560 ditawarkan dengan varian MT Type L Rp 229 juta, CVT Type L Rp 239 juta dan model 1.8L CVT Rp 239 juta.

