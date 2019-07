Terapkan Diskon Tiket, Dirut Citilink Mengaku Maskapai Untung, Tiket Cepat Ludes

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kebijakan maskapai Citilink untuk memberikan diskon tarif tiket pesawat sebesar 50 persen yang dilakukan sejak 11 Juli lalu ternyata menguntungkan perusahaan itu.

Kebijakan diskon tarif tiket 50 persen ini membuat seluruh seat yang disediakan CitiLink di setiap penerbangan langsung ludes.

Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo mengatakan, sejak tarif diskon diberlakukan tanggal 11 Juli 2019 lalu Citilink melihat adanya antusiasme masyarakat sehingga memang terjadi peningkatan okupansi.

Namun secara efektif kata Juliandra, angka okupansinya baru akan bisa direview penjualan tiket diskon ini kira-kira satu bulan setelah tanggal efektif berlakunya kebijakan.

Baca: Hingga Juni Capai Rp 6,6 Miliar, Rusdi : Penerimaan Zakat Sudah Lebihi Target

Baca: Resmi Luncurkan ADV150, Honda Dikabarkan Siap Merilis Skuto Bermesin 250 cc Tahun Depan

Baca: Bermodal Bualan Cinta, Pria Ini Kuras ATM dan Jual Motor Calon Istri, Terungkap Ternyata Residivis

Baca: Ini Bocoran Insentif yang Diberikan Pemerintah dan Detail Regulasi Kendaraan Listrik di Indonesia

Baca: Diserang Pagi Buta Saat Gerimis, TNI Berhasil Bikin Kocar-kacir Anggota KSB, Temukan Ceceran Darah

"Mengingat rata-rata masyarakat melakukan reservasi (Date of Issue) 1 bulan sebelum keberangkatan (Date of Travelling)," ujar Juliandra dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (25/7/2019).

Menurutnya, selain terjadi peningkatan okupansi, hampir setiap hari alokasi seat discount makin cepat terjual, karena Citilink dalam melalukan penjualan by sistem secara otomatis tiket diskon yang akan terjual (first come first serve).

Terkait efisiensi yang dilakukan, Juliandra menjelaskan, cost akibat adanya diskon harga tiket itu tidak ditanggung sendiri karena kebijakan penurunan tarif ini merupakan kolaborasi dengan stakeholders terkait.

"Cost akibat penurunan harga dibagi secara proporsional kepada semua pihak terkait, dengan mendasarkan pada proporsi peran setiap pihak pada struktur biaya penerbangan," imbuh dia.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Begini cerita Dirut Citilink paska memberikan diskon tiket, cepat ludes!