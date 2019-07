LIVE INDOSIAR! Link Live Streaming Persib Bandung vs Bali United di Liga 1 2019, Ini Susunan Pemain

Persib Bandung vs Bali United di Liga 1 2019

Link Live Streaming Persib Bandung vs Bali United yang disiarkan langsung (Live) Indosiar dalam Liga 1 2019 pekan 11 tersaji.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dijadwalkan pertandingan Persib Bandung vs Bali United di Liga 1 2019 disiarkan langsung dan live streaming Indosiar pada Jumat (26/7/2019).

Live streaming Persib Bandung vs Bali United disiarkan langsung di Indosiar dan Vidio.com yang dimulai pukul 18.30 WIB.

Berikut head to head dan prediksi susunan pemain Persib Bandung vs Bali United yang tayang via Live Streaming Indosiar

Persib Bandung akan menjamu Bali United di laga pekan 11 Liga 1 2019 di Stadion Si Jalak Harupat.

Melawan Bali United, Persib Bandung tidak akan diperkuat oleh Hariono.

Hariono mendapatkan akumulasi kartu kuning.

Gelandang Persib Bandung itu mendapatkan kartu kuning ketiga saat Persib mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-0 di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Minggu (21/7/2019).

Dengan absennya Hariono tak membuat pelatih Robert Rene Alberts risau.

"Ya, kami tidak bisa memainkan Hariono tetapi di lini tengah tim kami punya cukup pemain dengan posisi yang sama dan itu jadi lebih mudah untuk mencari penggantinya," kata Robert yang dikutip dari bolasport.com.