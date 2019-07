SEKARANG Anthony Ginting vs Kento Momota Main! Link Live Streaming Japan Open 2019 Live TVRI

Kento Momota vs Anthony Sinisuka Ginting

Saksikan live streaming badminton Japan Open 2019 yang memasuki babak perempatfinal hari ini Jumat (26/7/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID -Link Live Streaming TVRI Japan Open 2019 (Jepang Terbuka 2019) yang juga disiarkan via live streaming vidio.com premier via TSB4. Sekarang Anthony Ginting vs Kento Momota Main.

Live Streaming TVRI laga Japan Open 2019 yang memasuki babak perempatfinal hari ini akan disiarkan langsung TVRI mulai pukul 08.00 WIB.

Live streaming Japan Open 2019 via TVRI dan Vidio.com dapat diakses di akun youtube bwf atau vidio.com premier via TSB4 (berbayar).

Dalam turnamen badminton yang digelar di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Indonesia mengirimkan delapan wakilnya di babak perempatfinal Japan Open 2019 kali ini.

Salah satu yang paling ditunggu adalah laga yang mempertemukan juara bertahan tunggal putra sekaligus wakil tuan rumah, Kento Momota, dengan Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia.

Pertemuan mendatang merupakan duel MomoGi alias Momota-Ginting jilid ke-12.

Hingga pertandingan ke-11, Anthony baru bisa tiga kali mengalahkan Momota, seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Salah satu kemenangan Anthony tersebut terjadi pada final China Open 2018.

Saat itu, Anthony menang dengan skor 23-21, 21-19 atas Momota sehingga berhak atas titel kampiun.