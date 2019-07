BERLANGSUNG! Live Streaming Manc City vs Yokohama Marinos di Laga Pramusim 2019, Cek Cara Nonton

Sedang berlangsung, Live streaming Manchester City vs Yokohama Marinos di laga ujicoba pramusim 2019 pada Sabtu (27/7/2019)

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Manchester City vs Yokohama Marinos dalam laga tur pramusim 2019 ke Jepang dihelat pada Sabtu (27/7/2019).

Live Streaming Manchester City vs Yokohama Marinos tidak disiarkan langsung oleh televisi nasional.

Namun laga Manchester City vs Yokohama Marinos bisa disaksikan lewat sejumlah laman penyedia tayangan live streaming.

Live streaming Manchester City vs Yokohama Marinos dapat ditonton via smart Tv melalui aplikasi Mancity for tv, seperti banjarmasinpost.co.id kutip dari Mancity.com.

Live Video Yokohama Marinos vs Manchester City sendiri akan disiarkan dari Nissan Stadium, Yokohama, Jepang.

Dalam menghadapi pertandingan ini, performas Yokohama Marinos sendiri terbilang cukup prima.

Dalam empat pertandingan yang dilakoni Yokohama Marinos di Japan League, klub ini berhasil meraih poin penuh.

Pada pertandingan terakhirnya, Yokohama sukses menekuk Vissel Kobe dengan skor 2-0.

Sedangkan, Manchester City tak kalah apik.

Dalam pertandingan terakhirnya, skuad asuhan Pep Guardiola itu menang telah 6-1 melawan Kitchee di Friendly Match, pekan lalu.