Ejekan Sunan Kalijaga Pada Taqy Malik Ingat Nasib Anak Salmafina Sunan?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ejekan Sunan Kalijaga pada Taqy Malik terkait Salmafina Sunan.

Sunan Kalijaga ayah dari Salmafina Sunan lagi-lagi membuat pernyataan tak terduga soal mantan menantunya, Taqy Malik.

Setidaknya, pernyataan Sunan Kalijaga tersebut tersebar pada Sabtu, (27/07/2019) di sejumlah akun gosip.

Saat Taqy Malik diam-diam saja dengan kehidupan barunya setelah bercerai dari Salmafina, Sunan Kalijaga justru kembali menyentil pria tersebut.

Di unggahan Taqy Malik pada 17 Juli silam, Sunan Kalijaga menuliskan komentar bernada sinis.

Foto unggahan Taqy tersebut menunjukkan penampilan tua Taqy Malik.

Hafiz quran itu rupanya mengikuti tren aplikasi FaceApp yang mana penampilan seseorang di masa tuanya dapat terlihat.

Taqy Malik yang mengenakan sorban putih dan berkacamata itu terlihat keriput.

"Maukah kaka menua bersamaku? Yes or never," tulis Taqy dalam keterangan foto.

Di antara ribuan komentar di Instagram Taqy Malik tersebut, Sunan Kalijaga turut memberikan suaranya.